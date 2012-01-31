В Україні кожна друга дитина до року неправильно харчується

В Україні кожна друга дитина до року перебуває в групі ризику через неправильне харчування.

Про це експерти заявили сьогодні на прес-конференції в УНІАН на тему: «Здоров`я дітей – здоров`я нації».

За словами головного дитячого гастроентеролога Міністерства охорони здоров`я України Олега ШАДРІНА, в Україні в 40% дітей до року, які вживають неадаптовану їжу, спостерігається високий рівень алергічних захворювань.

«Кращим харчуванням для дитини до року є грудне молоко. Воно знижує ризик таких захворювань, як бронхіальна астма, атопічний дерматит, отит, захворювання травного тракту й багато інших. Проте 47% дітей у перший рік життя отримують неадаптоване молоко, яке є сильним алергеном для цієї вікової групи, лише 50% дітей віком до шести місяців перебувають на грудному вигодовуванні», - повідомив О.ШАДРІН.

Він підкреслив, що грудне молоко - це не лише харчування, це фізіологічна єдність матері та дитини, а у дітей, які перебували до року на грудному вигодовуванні, набагато менше проблем зі здоров`ям, ніж у тих, які були на штучному харчуванні.

«Пропаганда грудного вигодовування дітей першого року життя - основне завдання педіатрів. Адже грудне молоко містить незамінні ферменти й вітаміни. Навіть одне годування грудним молоком компенсує до 40% корисних речовин для дитячого організму», - сказав О.ШАДРІН.

Посилаючись на дані Всесвітньої організації охорони здоров`я, головний дитячий гастроентеролог Міністерства охорони здоров`я України поінформував, що грудне вигодовування дозволяє знизити дитячу смертність на 13%.

У свою чергу, кандидат медичних наук, лікар-консультант компанії «Нутриція Україна» Олена ІВАХНЕНКО підкреслила, що українки змінюють уявлення про грудне вигодовування.

«Якщо ще п`ять років тому педіатри радили мамам годувати дітей лише груддю до тримісячного віку, то зараз – до шести місяців. Головне завжди пам`ятати, що для дитини до року будь-яка їжа, окрім адаптованої, є екзотичною, й тому експериментувати зі здоров`ям немовляти не можна", - зазначила О.ІВАХНЕНКО.