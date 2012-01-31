Кіровоградський перинатальний центр зразковий для всієї країни

Досвід створення перинатального центру на Кіровоградщині буде поширено на всі регіони України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, про це він заявив сьогодні у ході розширеного засідання Наглядової ради Національного проекту «Нове життя - нова якість охорони материнства та дитинства» у Кіровограді.

«Цей пілотний проект вже закінчився, і ми починаємо поширювати такий досвід на всю Україну», - сказав Президент.

Під час засідання було наголошено, що найближчим часом перинатальні центри, подібні до кіровоградського, почнуть працювати в Київській, Харківській, Донецькій областях, а до кінця року - в Житомирській, Дніпропетровській та низці інших.

Крім того, на засіданні Президент наголосив, що збільшення фінансування сфери охорони здоров’я залишається серед пріоритетів державної політики.

«Безумовно, навантаження на державний бюджет в питаннях охорони здоров’я ми будемо збільшувати. Це буде пріоритетом державної політики», - сказав глава держави.

Насамперед, за словами В.ЯНУКОВИЧА, йдеться про важливість підвищення зарплат медичним працівникам. Глава держави нагадав, що в держбюджеті-2012 передбачене поступове збільшення заробітних плат медикам, у середньому на 30%.

«Ми добре знаємо: щоб мотивувати людей працювати в цій галузі - треба підвищувати заробітні плати», - сказав Президент.

Водночас він наголосив на необхідності покращувати якість медичних послуг в Україні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент взяв участь у відкритті Кіровоградського обласного перинатального центру - першого закладу, відкритого в рамках реалізації ініційованого главою держави Національного проекту «Нове життя - нова якість охорони материнства та дитинства».

Створення обласного перинатального центру дає можливість сконцентрувати в одному спеціалізованому закладі висококваліфікований медичний персонал та сучасну апаратуру. Це дозволить надавати більш ефективну допомогу мешканкам Кіровоградщини, покращити обстеження та лікування вагітних з ускладненнями.