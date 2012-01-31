Президент доручив МОЗ провести нараду

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив міністру охорони здоров`я Олександру АНІЩЕНКУ провести розширену нараду щодо поширення кіровоградського досвіду створення перинатального центру по всіх регіонах нашої держави.

Про це він сказав під час засідання Наглядової ради Національного проекту «Нове життя» у Кіровограді, повідомили УНІАН у пресс-службы глави держави.

На думку Президента, участь у нараді мають зокрема взяти заступники голів ОДА, керівники місцевих управлінь охорони здоров`я, працівники медичної сфери.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що в рамках медичної реформи охорону здоров`я матері і дитини оголошено одним із пріоритетів державної політики. «Питання перинатальних центрів - номер один в Україні. І це вже не пілотні проекти. Кіровоградщина показала, як це робити», - сказав він, закликавши керівників на місцях не зволікати із впровадженням відповідних реформ.