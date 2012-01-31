Альона Вінницька обстежилася у мамолога і закликає до цього інших

У Київському міському онкологічному центрі напередодні Всесвітнього дня боротьби з раком вирішили ще раз звернути увагу жінок на необхідність своєчасного обстеження.

«Година заради життя» - так називалася соціально-інформаційна акція, яку підтримала відома співачка Альона Вінницька. Вона погодилася сама пройти обстеження у мамолога і закликала зробити це інших. Співачка зустрілася з пацієнтками онкологічного центру, які проходять лікування з приводу раку молочної залози.

« Я захоплена вашою мужністю, вірю у вашу перемогу над хворобою. І хочу, аби кожна з вас передала десятьом жінкам, як важливо вчасно прийти до лікаря. А кожна з тих десяти жінок передасть десяти іншим – і в такий спосіб ми врятуємо багато наших мам і сестер»,- зворушливо розповіла співачка про розуміння своєї участі у подібних акціях.

А лікар-мамолог, завідувач хірургічного відділення Микола Анікусько навів таку статистику: якщо в Сполучених Штатах щороку проходять обстеження у мамолога понад 60 відсотків жінок, то серед киянок минулого року на це наважилося трохи більше 5 відсотків. У регіонах ця цифра ще менша. Як наслідок: в Україні виживання жінок з таким діагнозом значно нижчий.

Акцію підтримали громадські організації жінок, які живуть з раком молочної залози та фармацевтична компанія «Рош».

***Рак молочної залози залишається найпоширенішою онкопатологією серед жінок. Щороку в Україні рак молочної залози виявляють у 17 тисяч жінок. Це означає: кожні 25 хвилин лікарі діагностують РМЗ і кожні 45 хвилин від цієї хвороби помирає жінка. Якби хворобу виявляли своєчасно, на 1-2 стадії, відсоток виживання сягав би 90. Сьогодні ж , на жаль, у понад 50 відсотків жінок з онкопатологіями пухлини виявлені на пізніх стадіях. Лікарі наголошують: жінкам до 30 років достатньо обстежитися у мамолога один раз на 3 роки, тим, кому за 30 – раз на два роки, а ті, хто переступив 40-річний рубіж, мають щороку відвідувати мамолога. І найголовніше при цьому пам»ятати: обстеження проходять не заради того, щоб виявити хворобу, а щоб переконатися, що її немає.