В Україні зросла кількість шлюбів

В Україні у 2011 році в порівнянні з попереднім роком збільшилася кількість шлюбів і зменшилася кількість розлучень.

Про це повідомила на прес-конференції головний спеціаліст Департаменту у справах цивільного стану громадян Укрдержреєстру Олександра ПАДУЧАК.

Вона зазначила, що в 2011 році шлюбів зареєстровано майже на 50 тисяч більше, тобто на 16%, ніж в 2010 році. За її словами, якщо в 2010 році було зареєстровано майже 306 тисяч шлюбів, то в 2011 році майже 350 тисяч шлюбів.

О.ПАДУЧАК зазначила, що зі статистикою розлучень складніше. Вона нагадала, що 27 липня 2010 року вступив в дію закон, яким вносились зміни до законодавства щодо державної реєстрації актів. За її словами, цими змінами передбачено, що рішення суду про розірвання шлюбу це є остаточний документ, який підтверджує факт розірвання шлюбу. Вона зазначила, що в зв’язку з цим громадянам не треба йти до відділу реєстрації актів цивільного стану з цим рішенням, щоб зареєструвати розірвання шлюбу, а раніше ця процедура була обов’язковою. О.ПАДУЧАК зазначила, що в неї судової статистики немає, тому, якщо говорити про статистику щодо реєстрації розірвання шлюбу, то в 2011 році їх зареєстровано майже в два рази менше ніж в 2010 році. Вона повідомила, що в 2011 році було зареєстровано 61 872 таких актів, в той же час в 2010 році цей показник був удвічі більшим - 126 тисяч. «Щоб бачити повну картину, це треба бачити судову статистику», - ще раз підкреслила вона. За її словами, найбільше зареєстровано розірвання шлюбів в Донецькій області - 6 746 розлучень (11% від загальної кількості) по Україні, в Дніпропетровській області - 5702 розлучення (9,2 %), в місті Києві - 4832 розлучень. Також високий показник в Харківській, Одеській, Луганській областях. Вона додала, що найменше розлучень зареєстровано в західному регіоні, зокрема, в Закарпатській області - 809 , Волинській - 846, Тернопільській, Рівненській, Чернівецькій областях.

Психолог Тіна БЕРАДЗЕ зазначила, що дуже багато розлучень припадає на пари, які прожили три роки. Вона зазначила, о скоріш за все за цей період «проходить закоханість під час якої хлопці і дівчата не бачать недоліків один в одному», а потім починають помічати багато речей, з якими їм тяжко миритися, тому в «цей період розлучається кожна друга пара». За її словами, також багато розлучень в парах, які прожили 7 років в шлюбі. Психолог підкреслила, що в Україні в порівнянні з іншими країнами Європи українські жінки в матеріальному плані дуже погано захищені після розлучення.