Україна готова до погіршення погодних умов - Азаров
Очікують на 30 градусів морозу
Україна готова до істотного погіршення погодних умов, зокрема до зниження температури за 30 градусів морозу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.
Він відзначив, що за прогнозами синоптиків, температура цієї ночі у більшості областей України опуститься до 30 градусів і у подальші дні температура також знижуватиметься.
«Країна підготувалася до такого випробування. Створено значні запаси газу, вугілля, мазуту, які гарантують життєдіяльність усіх об`єктів, які забезпечують теплопостачання», - сказав М.АЗАРОВ.
Він відзначив, що у кожній області створено умови для оперативного реагування на виникнення різних аварій систем, які забезпечують життєдіяльність населення, відкрито більш як 1,5 тис. пунктів обігріву і харчування людей.
М.АЗАРОВ відзначив, що в умовах зниження температури під особливою увагою повинні перебувати люди, які не мають постійного житла. «Я наполягаю, щоб міліція і комунальники, безумовно, надавала допомогу тим, хто знаходиться на вулицях, направляли безпритульних людей до пунктів обігріву або до будь-якого доступного теплого приміщення», - сказав М.АЗАРОВ.
Він підкреслив, що відповідні інструкції одержали дільничні, патрульні, співробітники правоохоронних органів, лікарі і соціальні працівники.