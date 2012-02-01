Україна готова до погіршення погодних умов - Азаров

Україна готова до істотного погіршення погодних умов, зокрема до зниження температури за 30 градусів морозу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Він відзначив, що за прогнозами синоптиків, температура цієї ночі у більшості областей України опуститься до 30 градусів і у подальші дні температура також знижуватиметься.

«Країна підготувалася до такого випробування. Створено значні запаси газу, вугілля, мазуту, які гарантують життєдіяльність усіх об`єктів, які забезпечують теплопостачання», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що у кожній області створено умови для оперативного реагування на виникнення різних аварій систем, які забезпечують життєдіяльність населення, відкрито більш як 1,5 тис. пунктів обігріву і харчування людей.

М.АЗАРОВ відзначив, що в умовах зниження температури під особливою увагою повинні перебувати люди, які не мають постійного житла. «Я наполягаю, щоб міліція і комунальники, безумовно, надавала допомогу тим, хто знаходиться на вулицях, направляли безпритульних людей до пунктів обігріву або до будь-якого доступного теплого приміщення», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що відповідні інструкції одержали дільничні, патрульні, співробітники правоохоронних органів, лікарі і соціальні працівники.