В Україні оголошено штормове попередження

На 1 лютого по всій території України оголошено штормове попередження. Як повідомляє Український гідрометеоцентр МНС України, 1 лютого у південній частині, східних та Дніпропетровській областях пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с; в Криму та Приазов`ї очікуються хуртовини, в Криму вночі йтиме сильний сніг. На дорогах країни ожеледиця. 1 – 3 лютого в Україні збережеться дуже холодна погода.

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