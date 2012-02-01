Про що шкодують люди перед смертю

Колишня австралійська медсестра, яка доглядала за помираючими пацієнтами, опублікувала книгу, в якій описала п`ять найбільш поширених причин жалю пацієнтів, які стоять на порозі потойбічного світу, пише up-yourself.ru.

Те, про що люди шкодують перед смертю - банальні і доступні речі, такі як дружба, любов і відносини з близькими людьми. Багато чоловіків шкодують, що занадто багато працювали. "Люди стають зрілими, коли зазирають в обличчя смерті, і зміни, що відбуваються в них, просто феноменальні. Усі вони відчувають цілий спектр емоцій, проте кожен з них приходить до умиротворення перед смертю", - пише медсестра.

Серед п`яти найбільш згадуваних речей, що викликає гіркий жаль помираючих - бажання жити своїм власним життям, не задовольняючи очікування оточуючих.

Ще одна причина жалю - робота, якій багато хто з нас присвячує занадто багато часу. "Про це згадував кожен чоловік, за яким я доглядала. Вони пропустили дитинство своїх дітей і спілкування з батьками через роботу", - пише автор книги.

Жалю з приводу невисловлених почуттів також змушують людей мучитися на смертному одрі. Багато людей придушують свої почуття, щоб не образити оточуючих. У результаті вони не живуть повним життям і ніколи не стають тим, ким вони могли б стати.

"Я хотів би не втрачати своїх друзів", - ще один поширений жаль. Дуже часто люди перед смертю усвідомлюють, якими дорогими їм були старі друзі, але, на жаль, не всіх їх можна відшукати.

П`ята причина, що змушує людей шкодувати про минуле життя, - невміння бути щасливим. Багато хто не розуміє до самого кінця, що щастя не приходить саме - його треба вибирати! Залишаючись рабами своїх звичок і укладу, вони усвідомлюють, що могли б жити щасливіше, лише перед смертю.