Рецепт виживання в морози від міністра надзвичайних ситуацій
17:03, 01 лютого 2012Країна
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Рекомендує загартовуватися і бігати
Міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА рекомендує українцям боротися з холодами загартуванням та бігом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.БАЛОГА сказав сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання про рекомендації, як рятуватися від холодів.
«Є рецепт. Я всім бажаю кожного ранку 8-10 кілометрів бігати», - сказав В.БАЛОГА.
Він розповів, що кожного ранку купається у холодній воді. «Круглий рік. Я вважаю, що здоровий образ життя дасть можливість і демографічну ситуацію покращити», - наголосив В.БАЛОГА.
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