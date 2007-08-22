На Івано-Франківщині відкрили басейн для дітей-інвалідів

Сьогодні в селі Залуччя Долішнє Снятинського району Івано-франківської області в Залучанському будинку-інтернаті урочисто відкрили перший в Україні лікувальний басейн для дітей-інвалідів.

Як повідомила прес-секретар голови Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Сищук, за інформацією Міністерства праці і соціальної політики, в Україні є 21 подібний інтернатний заклад для дітей-інвалідів, проте аналогічних лікувальних басейнів немає в жодному з них. Участь у відкритті басейну взяли голова облдержадміністрації Роман Ткач, керівники Снятинського району, представники громадськості і соціальних служб області.

Залучанський дитячий будинок-інтернат прийняв перших вихованців 22 грудня 1954 року. На даний час в інтернаті проживає 119 дітей-інвалідів з вадами фізичного або розумового розвитку, які потребують догляду, побутового і медичного обслуговування.

Протягом останніх років за рахунок бюджетних і небюджетних коштів (зокрема іноземних благодійників) був проведений капітальний ремонт і облаштування спального корпусу. У корпусі зроблено автономне опалення, в кожній кімнаті встановлені ванни для купання дітей-інвалідів, переобладнаний харчоблок.

Для інтернату також куплено двох коней гуцулської породи для проведення іпотерапії. Місцеві медики розробили свою методику лікування дітей-інвалідів водотерапією. Загальна кошторисна вартість побудованого об`єкту – 1 млн. 102 тис. гривень.

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