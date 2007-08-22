Ожиріння можна підхопити, як простуду

Група учених на щорічних зборах Американського хімічного суспільства підтвердила дані про те, що ожирінням можна дійсно заразитися так само, як і простудою.

Як пише газета The Guardian, добре відомий аденовірус-36 крім того, що викликає респіраторні і очні захворювання, також ще здатний перетворювати стволові клітини на жирові відкладення. До того ж, у вірусі міститься ген, який відповідає за це перетворення.

Результати дослідження, проведеного американськими фахівцями, показують, що причиною ожиріння стає не лише малорухливий спосіб життя і калорійна їжа. "Ми не стверджуємо, що вірус - єдина причина ожиріння, але дослідження показало, що в деяких випадках ожиріння викликане вірусною інфекцією", - заявила Магдалена Пасарика, професор університету в Луїзіані.

Слід зазначити, що вірус Ad-36 вже давно пов`язували з людським ожирінням. Хоча, фахівці відзначають, що він не єдиний, який призводить до подібних побічних ефектів.

Корреспондент.net