В Україні курить 32% населення

Служба Gallup провела опит серед повнолітніх жителів декількох десятків держав на всіх континентах і з`ясувала, в яких країнах світу найбільше палять.

В ході дослідження респонденти відповідали на запитання: Чи палили Ви протягом останнього тижня? Виявилось, що найбільше число курців проживає на Кубі - 40% кубинців палили на момент проведення даного дослідження.

У Росії, Білорусі, Кувейті, Чилі і Бангладеш палять 37% населення. В Естонії, Латвії, Азербайджані та Індонезії курців трохи менше - 36%. У Казахстані їх налічується 35%, в Литві - 34%, в Аргентині і Китаї - по 33%, в Україні і В`єтнамі - по 32%.

Експерти відзначають, що до числа країн, які найбільш палять, також входять Кіпр, Мавританія і Словаччина (по 31%), ПАР і Бурунді (по 30%).

А ось в США палять лише 24% американців - це рекордно низький рівень. Також низькі показники і в Нігерії - палять лише 6% опитаних. У числі держав, більшість жителів яких не схильні до цієї шкідливої звички також входять Сальвадор і Гана (по 8% курців) і Афганістан з Ефіопією (по 9%).

Фахівці повідомляють, що в країнах, які найбільш палять, розміри валового внутрішнього продукту (ВВП) на душу населення коливаються від $700 до $23 100 на рік, тобто залежності між рівнем достатку і прихильності до куріння не зазначається. Хоча, з іншого боку, абсолютно всі країни з найменшим числом курців входять до числа найбільш бідних держав.

На регіональному рівні найбільше курців знаходиться в країнах колишнього СРСР і в Центральній Європі - 29% дорослого населення. Не набагато відстає Європейський Союз - 28%. “Такою, що не курить” можна визнати Центральну Америку і Південну Азію, де налічується 12% курців.

Згідно даним Всесвітньої Організації Охорони здоров`я, куріння займає друге місце в списку причин передчасної смерті людей - щорічно воно вбиває близько 5 млн. чоловік.

На даний момент у світі налічується близько 1.3 млрд. курців, причому якщо в індустріально розвинених державах число курців поступово зменшується, то в бідних країнах воно швидко зростає.

Корреспондент.net