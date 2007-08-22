Київські лікарні незабаром залишаться без головних лікарів

У вівторок, 21 серпня стало відомо, що начальник Головного управління охорони здоров`я і медичного забезпечення Києва Людмила Качурова провела нараду зі всіма головними лікарями київських лікарень, на якому заявила про намір змінити керівництво декількох клінік за неосвоєння лікарнями бюджетних коштів.

Самі співробітники медичних установ називають вірогідною причиною звільнень вигідне місцерозташування лікарняних комплексів.

У вівторок, в адміністрації одній із київських міських лікарень повідомили, що Головне управління охорони здоров`я і медичного забезпечення Києва (ГУЗ) планує звільнити керівників ряду столичних клінічних лікарень. Зокрема, йдеться про головлікарів міських клінічних лікарень № 1 № 8 № 12 і № 18, а також головлікаря Жовтневої лікарні Валентина Бідного.

Обозреватель