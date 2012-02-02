В Україні за добу від морозів загинуло 20 осіб

В Україні за добу число жертв морозів зросло на 20 осіб. Всього за період сильних морозів померло 63 людини (станом на 1 лютого, 43 особи). З них 8 – в лікарнях, 41 – виявили на вулицях, ще 14 – у домівках. Попередня причина смерті – переохолодження.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства надзвичайних ситуацій.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за останні 6 днів до лікувальних закладів України зі скаргами на обмороження чи переохолодження звернулися 1146 людини. З них 945 – були госпіталізовані.

Станом на 2 лютого в Україні функціонують 2132 пункти обігріву. Найближчим часом планується розгорнути ще 91. Протягом 27 січня – 2 лютого за теплом та гарячою їжею до пунктів обігріву завітали понад 41 300 громадян. За останню добу – майже 9 600.

За інформацією Українського гідрометеоцентру МНС України, 2 лютого утримається дуже холодна погода з температурою вночі 25-30° морозу, на Прикарпатті та півночі країни місцями 33°, вдень 17-22° морозу; у південних, східних, Дніпропетровській областях вночі 20-25°, вдень 12-17° морозу; на Закарпатті та в Криму вночі 18-23°, вдень 8-13° морозу, на Південному узбережжі Криму вночі 10-13°, вдень 1-6° морозу. Без опадів, лише в Криму, Приазов`ї та місцями у східних областях невеликий сніг.

На дорогах ожеледиця.

Як повідомляв УНІАН, станом на 1 лютого в Україні з початку сильних морозів померли 43 особи, з них 8 – у лікарнях, 28 – виявили на вулицях, ще 7 – у домівках.