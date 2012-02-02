Харківський байбак Тимко II зробив прогноз на весну і назвав фіналістів Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, степовий звір байбак Тимко II, якого за традицією на свято провесни 2 лютого розбудили в селищі Гайдари на Харківщині, прокинувся від зимової сплячки і побачив свою тінь – сьогодні ясна, сонячна погода.

Це означає, що весна буде ранньою й затяжною і ще мінімум 2 декади стоятимуть морози, пояснили журналістам і всім присутнім науковці біологічної станції Харківського національного університету ім. Каразіна.

Що стосується Євро-2012, то Тимко II зробив такий прогноз: у одному з півфіналів гратимуть збірні України та Росії і переможе Україна. У фіналі зійдуться національні команди організаторів змагань України й Польщі. А от хто стане переможцем Євро-2012, «делікатний» Тимко II повідомляти не став. «Мабуть, це має залишитися інтригою», - пояснили «поведінку» степового звіра організатори дійства.