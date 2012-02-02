В Україні щороку виявляють рак у 160 тис. людей

Щорічно онкологічні захворювання на різних стадіях розвитку виявляють у 160 тис. жителів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор Національного інституту раку Ігор ЩЕПОТІН сьогодні на прес-конференції в Києві, присвяченій Всесвітньому дню боротьби з раком.

За його словами, кількість онкологічних пацієнтів щороку збільшується на 0,5%. До 2020 року, припустив І.ЩЕПОТІН, число нових випадків раку зросте до 200 тис. за рік.

У той же час директор Інституту раку підкреслив, що показники смертності в країні від онкозахворювань знижуються, зокрема завдяки новим, ефективнішим лікарським препаратам і сучасним медичним розробкам.

«За останні 5 років намітилося зниження кількості померлих від раку хворих на 1% за рік... А це 1,6 тис. збережених людських життів», – зазначив І.ЩЕПОТІН.

Він також інформував, що Національний інститут раку спільно з Доброчинним фондом Ріната Ахметова «Розвиток України» розробили програму, спрямовану на своєчасне виявлення онкологічних захворювань в найбільш віддалених населених пунктах країни. За словами І.ЩЕПОТІНА вже влітку цього року, в рамках програми, розпочне роботу перша мобільна лабораторія.

Довідка УНІАН. Всесвітній день боротьби з раком відзначають щороку 4 лютого. Він проголошений Міжнародним союзом по боротьбі з онкологічними захворюваннями (UICC). Мета цього міжнародного дня - підвищення обізнаності про рак як одному з найтяжчих захворювань сучасної цивілізації, привертання уваги до запобігання, виявлення і лікування цього захворювання.

Відомо, що виникнення 43% ракових захворювань можна було б запобігти за допомогою таких норм здорової поведінки: обмеження доступу до куріння дітей, боротьба з цим явищем, фізична активність, збалансована, здорова їжа, вакцинація проти вірусів, що викликають рак печінки і шийки матки, уникнення тривалого перебування на сонці і в соляріях.

В Україні ризик захворіти на рак впродовж життя має кожен 3-4 чоловік і кожна 5-6 жінка. За даними 2011 року, на обліку в онкологічних установах країни перебуває понад 960 тис. онкологічних хворих, зокрема 5,5 тис. дітей. Вмирають в Україні від раку щодня 239 чоловік або 10 – щогодини.