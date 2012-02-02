Львівські байбаки Мишко та Маруся віщуватимуть весну 15 лютого

Львівські байбаки Мишко та Маруся прогнозуватимуть весну 15 лютого.

Як повідомив УНІАН директор Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру Ігор АНТАХОВИЧ, цього року байбаків Мишка та Марусю будитимуть на свято Стрітення Господнього, 15 лютого.

«Цього року ми традиційно будитимемо байбаків Мишка та Марусю на свято Стрітення – 15 лютого. Минулого року також 15 лютого наші байбаки спрогнозували пізню весну і це справдилося», - розповів І.АНТАХОВИЧ.

Він також зазначив, що 2 лютого в Америці та Канаді традиційно відзначають День байбака, оскільки саме цього дня за католицьким календарем Стрітення, «тоді як в Україні ми живемо за православним календарем і, відповідно, Стрітення у православних 15 лютого».

Він також додав, що прогноз байбаків 15 лютого щодо настання весни буде значно точнішим, ніж прогноз 2 лютого.

Львівському байбаку Мишку вже 5 років, Марусі - 3 роки.

Довідка УНІАН. У народі існує прикмета: якщо байбак, вилізши зі свого будиночка, побачить свою тінь (якщо надворі буде сонячно), то весна буде пізньою. Прикмети святкування Дня байбака збігаються з традиційним українським святом Стрітення Господнього. У народі цей день ще називають Зимобором, коли «зима з весною стрічається та силами міряються, кому ще панувати».