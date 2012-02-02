На 3 лютого в Україні оголошено штормове попередження.

Як повідомляє Український гідрометеоцентр МНС України, 3 лютого на території України утримається дуже холодна погода з температурою вночі 25-30° морозу, у північних та західних областях місцями 32°, вдень 16-21° морозу.

У південній частині та на Закарпатті вночі очікується 20-25°, вдень 8-13° морозу. На Південному узбережжі Криму вночі 6-9° морозу, вдень близько 0°. Без опадів, лише вдень на Правобережжі місцями пройде невеликий сніг.

На дорогах ожеледиця.

Вітер переважатиме північно-східний та східний, 7-12 м/с, вдень на півдні місцями пориви 15-20 м/с.

3 лютого у горах Криму існує небезпека сходження снігових лавин.

У м. Києві та столичній області утримається дуже холодна погода. На Київщині вночі 25-30° морозу, місцями 32°, вдень 16-21° морозу. У Києві вночі 25-27°, вдень 17-19° морозу. Без опадів, лише у другій половині дня можливий невеликий сніг.

На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.