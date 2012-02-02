В Україні розпочне роботу система екстреної допомоги «112»

Система екстреної допомоги населенню за єдиними номером «112» розпочне роботу у Донецьку, Києві, Львові та Харкові (містах, які приймають чемпіонат Європи з футболу) наприкінці квітня - початку травня 2012 року.

Про це заявив міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА, відвідуючи Центр-112 у Донецьку, повідомили УНІАН у прес-службі МНС.

«Ще багато роботи попереду, але ми йдемо швидкими темпами. Міністерство вкладається у попередньо заплановані терміни, зокрема, завдяки тому, що уряд прийняв рішення і виділив у державному бюджеті на 2012 рік 450 млн. грн. Міністерству надзвичайних ситуацій на впровадження Системи-112», - повідомив В.БАЛОГА.

Міністр також додав, що для реалізації даного проекту на території всієї країни загалом необхідно 650 млн. грн. Ті 200 млн. грн, яких не вистачає, МНС сподівається отримати у наступному році, зазначив В.БАЛОГА.

«Цей рік для нас дуже багато значить. Ми запустимо 4 міста-мільйонники, а головне завершимо підготовку, щоб у 2013 році Система-112 охопила всю країну», - відзначив В.БАЛОГА.

Відповідаючи на запитання журналістів, міністр пояснив, що, впроваджуючи Систему-112, МНС використовує досвід країн Європейського Союзу та США.

«Оскільки в Україні немає розробника, який має досвід створення подібних технологій, ми обиратимемо серед світових лідерів – кращих експертів, які втілювали подібні системи у Європейському Союзі. Це будуть найсучасніші технології, компанії світового рівня», – відзначив міністр.

За його словами, впровадження Системи-112 в Україні є питанням національної безпеки і дасть змогу Україні гідно реагувати на сучасні виклики у сфері цивільного захисту.



