Створена технологія, що діагностує рак за 10 хвилин

Група учених з університету Техасу оголосила про те, що їм вдалося створити технологію, яка дозволяє діагностувати рак порожнини рота за 10 хвилин.

Суть нового винаходу полягає в тому, що зі слизистої оболонки порожнини рота береться невеликий зіскрібок, який після цього відразу ж кладуть у спеціальний пристрій, де проходить фільтрація клітин і дія на них протеїнового маркера.

Фахівці повідомляють, що, якщо в зіскрібку присутні ракові клітки, то під впливом флуоресцентного випромінювання вони починають світитися зеленим кольором.

Оскільки технологія достатньо проста і не вимагає застосування дорогого устаткування, то такий тест на рак може узяти людина, яка має базовий рівень медичної підготовки.

В даний час подібні аналізи проводяться тільки в госпіталях і займають в 10 разів більше часу. Тому розробники припускають, що нова технологія масово використовуватиметься дантистами і дозволить діагностувати цей вид раку на ранніх стадіях. Окрім цього, автори винаходу відзначають, що потенційно цю технологію можна буде використовувати і для виявлення раку матки.

Згідно оцінкам Національного інституту раку, щорічно в США виявляється приблизно 22.5 тис. випадків захворювання на рак порожнини рота, при цьому близько 5 тис. хворих - вмирають. Але якщо лікування почати на ранній стадії хвороби, то шанси на виживання складають 90%.

vovremya.info