Китаєць прожив шість років зі шматком скла в оці

15:41, 22 серпня 2007
Країна
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Ксиао Жу пошкодив око пляшкою пива

Житель Китаю шість років прожив зі шматком скла в правому оці.

Коли 22-річний китаєць Ксиао Жу пошкодив око пляшкою пива, йому зробили операцію, яка пройшла успішно. Єдиною проблемою було те, що у нього часто текли сльози, але він вважав це наслідком хірургічного втручання.

Але місяць тому око почало боліти. В ході перевірок у різних лікарнях лікарі нічого не знайшли, і лише фахівці з офтальмологічного центру в місті Фучжоу виявили в оці шматок скла завдовжки 3,5 міліметра.

MIGnews.com

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