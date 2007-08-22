Китаєць прожив шість років зі шматком скла в оці

Житель Китаю шість років прожив зі шматком скла в правому оці.

Коли 22-річний китаєць Ксиао Жу пошкодив око пляшкою пива, йому зробили операцію, яка пройшла успішно. Єдиною проблемою було те, що у нього часто текли сльози, але він вважав це наслідком хірургічного втручання.

Але місяць тому око почало боліти. В ході перевірок у різних лікарнях лікарі нічого не знайшли, і лише фахівці з офтальмологічного центру в місті Фучжоу виявили в оці шматок скла завдовжки 3,5 міліметра.

MIGnews.com