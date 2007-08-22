”Підписано Угоди з Глобальним фондом щодо фінансування нової програми з протидії ВІЛ/СНІД в Україні на 2007 – 2011рр.”

В УНІАН з трансляцією на 5-му каналі відбудеться прес-конференція на тему: “Підписано Угоди з Глобальним фондом щодо фінансування нової програми з протидії ВІЛ/СНІД в Україні на 2007 – 2011 роки”. Учасники: голова Координаційної ради ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» Володимир Жовтяк; виконавчий директор МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» Андрій Клепіков; голова правління ВБФ «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій» Наталія Підлісна; порт-фоліо менеджер проектів у Східній Європі та Центральній Азії Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією Андреас Тамберг; від Уряду України та Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу запрошено віце-прем’єр-міністра України Дмитра Табачника (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: (044) 490-54-86, 8 (050)-3825178, e-mail: skala@aidsalliance.org.ua. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.