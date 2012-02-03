Сьогодні в Україні побито температурний мінімум

Сьогодні, 3 лютого, в Україні побито температурний мінімум цієї зими.

Зокрема, в західних областях України стовпчик термометра опустився нижче 32 градусів морозу.

За даними Гідрометцентру, в Івано-Франківську та Тернополі сьогодні вранці було -32,4 і -32,2 градуса відповідно. У Рівному сьогодні вранці була зафіксована температура 31,4 градуси морозу.

При цьому в Луцьку, Чернігові, Черкасах температура повітря опустилася нижче 29 градусів морозу. У Києві о 8:00 було майже 27 градусів морозу, в Харкові - мінус 24,6, у Львові - мінус 28,1, в Донецьку - мінус 17,1.

Найбільш висока температура серед обласних центрів була зафіксована в Одесі - мінус 14,4 градуса. При цьому в Севастополі та Ялті сьогодні вранці - близько 7 градусів морозу.

Кореспондент