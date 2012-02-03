Морози вбили 101 українця

В Україні у період сильних морозів померла 101 особа.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі МНС.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за тиждень до лікувальних закладів України зі скаргами на обмороження чи переохолодження звернулися 1592 людини, з них 1248 були госпіталізовані.

Померло в період сильних морозів 101, з них 11 – у лікарнях, 64 виявили на вулицях , ще 26 – у домівках. Попередня причина смерті – переохолодження.

Станом на сьогодні функціонують 2940 пунктів обігріву. Найближчим часом планується розгорнути ще 113.

Протягом 27 січня – 3 лютого до пунктів завітали понад 53 тисячі громадян. За останню добу – майже 11 тисяч.

