Морози вбили 101 українця
10:35, 03 лютого 2012Країна
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1248 госпіталізовані
В Україні у період сильних морозів померла 101 особа.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі МНС.
За даними Міністерства охорони здоров’я, за тиждень до лікувальних закладів України зі скаргами на обмороження чи переохолодження звернулися 1592 людини, з них 1248 були госпіталізовані.
Померло в період сильних морозів 101, з них 11 – у лікарнях, 64 виявили на вулицях , ще 26 – у домівках. Попередня причина смерті – переохолодження.
Станом на сьогодні функціонують 2940 пунктів обігріву. Найближчим часом планується розгорнути ще 113.
Протягом 27 січня – 3 лютого до пунктів завітали понад 53 тисячі громадян. За останню добу – майже 11 тисяч.
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