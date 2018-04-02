Якщо у дитини холодова алергія

З настанням холодної пори року нагадує про себе холодова алергія, або холодова кропивниця. Про те, що робити, коли після прогулянки на холодному повітрі в дитини з`являються висипи, свербіж і печіння, розповідає лікар-терапевт Любов КИЯНИЦЯ.

Холодова кропивниця - що це?

Улюбленою локалізацією холодової алергії є місця, що не закриті одягом і безпосередньо контактують з холодним повітрям. Це передусім шкіра обличчя, рук, вух, слизова оболонка губ, а згодом і решта ділянок тіла.

Появі висипів здебільшого передує виражений свербіж шкіри, відчуття болю або печіння від дії холоду. Далі з`являються висипання, схожі на опік від кропиви, - червоні плями або пухирці на поверхні шкіри. Іноді вони можуть зливатися, утворюючи великі ділянки ураження. Трапляється, що прояви алергії можуть з`явитися і за 9-18 год. або навіть 1-3 дні після охолодження.

Часто, крім місцевих проявів алергії, можливі підвищення температури тіла, біль у суглобах, пронос, лихоманка, загальне нездужання. Висипання на шкірні утримуються кілька годин (максимум 48), а якщо вони відновлюються впродовж 6-8 тижнів, то це вже випадок хронічної холодової кропивниці.

Варто згадати і про те, що холодова, як і інші види алергії, за відсутності цілеспрямованого лікування в подальшому з`являється все частіше. Наприклад, після першої появи холодової алергії навіть незначне охолодження рук узимку або миття рук у холодній воді супроводжується набряком шкіри та нестерпним свербежем. Це свідчить про рецидивний і прогресуючий перебіг холодової кропивниці.

Окрім рецидивного перебігу кропивниці, тривожить педіатрів і можливість ускладнень. Серед них найзагрозливішим для життя є анафілактичний шок. Він зазвичай виникає у дітей як реакція на холод під час купання у водоймах, коли охолодження зазнає велика площа поверхні тіла.

Групи ризику

Серед дітей до груп ризику належать малюки, схильні до алергійних реакцій, з вогнищами хронічної інфекції (карієс, хронічний тонзиліт, глистяні інвазії тощо). Найнесприятливішою формою холодової кропивниці є сімейна. Перебіг її тяжкий і часом навіть загрожує життю дитини. Серед дорослих на холодову алергію частіше страждають особи із системними захворюваннями (кріофібриногенемія, кріоглобулінемія), гемолітичною анемією, вторинними формами сифілісу. Щоб холод не спричиняв дискомфорту: 3 перед тим, як вийти на вулицю (за низької температури повітря), необхідно нанести на відкриті ділянки тіла шар дитячого крему або перекип`яченої олії; 3 використовувати білизну та одяг, виготовлені лише з природних волокон, асортимент яких відповідає порі року; 3 деякі батьки надто захоплюються загартовуванням дитини - не треба робити з неї моржа. Щоб запобігти тяжким реакціям, не рекомендується купати дітей у холодну пору року в річці, озері, морі; 3 тривале перебування на вулиці в холодну погоду не бажане.

Щоб запобігти рецидивам холодової алергії, необхідно в літню пору розпочати загартовування шкіри. Добре зарекомендували себе обтирання та обливання водою з поступовим зниженням її температури. Спочатку візьміть воду температури 25-20°С, а надалі через 3-5 днів поступово знижуйте температуру води, доводячи її до 15-10°С. Якщо ви ретельно дотримуватиметеся поступовості щодо зниження температури води та регулярності загартувальних процедур, у дитини не буде жодних неприємних відчуттів.

Таке загартовування є лише першим етапом, до якого надалі слід приєднати контрастні обливання теплою і холодною водою.

Дещо про лікування

У сім`ї, де є хворі на холодову алергію, повинна бути спеціальна домашня аптечка. До неї слід долучити десенсибілізувальні засоби, один з яких треба дати відразу за появи свербежу чи набряку шкіри. Ці препарати не лише зможуть блокувати алергійну реакцію в організмі, а й зменшити неприємні відчуття (свербіж, набряк шкіри). У домашніх умовах можна вдатися до теплих ванн із відварами череди, ромашки чи з крохмалем, які чинять заспокійливу дію. Це перша допомога у разі холодової алергії, яку мають надати батьки. Надалі необхідна порада фахівця (дерматолога, алерголога).

Також потрібно активно лікувати вогнища хронічної інфекції, підвищувати імунітет, ліквідувати прояви полігіповітамінозу. Щодо дієтичного харчування у разі холодової алергії, то гіпоалергійний раціон вирішального значення не має, але вживання продуктів з алергізувальними властивостями може підтримувати активність алергійних реакцій. До алергенів належать мед, риба, цитрусові, шоколад, суниці тощо, а також індивідуальні алергени. Тому впродовж 1-2 тижнів (після виникнення кропивниці) рекомендується вживати лише низькоалергенні продукти, а також повністю вилучити харчові барвники, добавки та консерванти.

Насамкінець варто застерегти від самолікування. Призначення та рекомендації лікаря в кожному конкретному випадку мають велике значення.