Після переведення стрілок годинника зростає кількість самогубств - медики

Метеорологи та медики підтримують встановлення в Україні другого часового поясу, проте астрономи в такому випадку наголошують на необхідності введення регіональних графіків роботи людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося на прес-конференції у Києві на тему: «Другий часовий пояс для України: як це вплине на українців та країну?».

Так, начальник Українського гідрометеорологічного центру Микола КУЛЬБІДА висловив переконання, що на всій території держави має діяти другий часовий пояс. Він наголосив, що метеорологам зручніший «зимовий час», зокрема, для синхронізації різноманітних спостережень.

На думку М.КУЛЬБІДИ, проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року не є аргументом для того, аби залишати країну на “літньому часі”, підлаштовуючись під туристів із Західної Європи.

Старший науковий співробітник Українського інституту стратегічних досліджень МОЗ України Людмила КАРАМЗІНА наголосила, що, згідно зі статистичними даними, у перші п’ять днів після переведення годинників на “літній” чи “зимовий” час збільшується кількість самогубств та кількість викликів “швидкої” медичної допомоги.

“Ситуація зі здоров’ям не стабілізується до 30-го дня після переведення годинників”, – підкреслила вона й наголосила, що медики не проти встановлення в державі жодного часового поясу, аби лише постійно не переводити годинники, бо це негативно впливає на організм людини.

Старший науковий співробітник Інституту медицини праці Наталія БОБКО зауважила, що будь-які переведення годинників також провокують підвищення рівня аварійності на дорогах та виробництві. Вона зазначила, що після переходу країни на “літній” час травматизм серед шахтарів і аварійність на виробництві у ранкові зміни зростає на 30%.

Н.БОБКО констатувала, що дорослій людині необхідно до двох тижнів на адаптацію організму при переході на “літній” час і близько тижня - при переході на “зимовий”.

У свою чергу, директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України Ярослав ЯЦКІВ наголосив, що за умови скасування переходу на “літній” час та встановлення на всій території країни другого часового поясу необхідно запровадити регіональні графіки роботи.

“Ми з вами звикли: зробила Росія, робить і Україна. І Верховна Рада, ні з ким не порадившись, приймає постанову про час”, – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня 2011 року Верховна Рада України ухвалила постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України», якою встановила з 27 березня 2011 року на території України час другого часового поясу з додаванням однієї години. Таким чином, було скасовано щорічне переведення годинників на «зимовий» та «літній» час.

Після багатьох звернень науковців та обурення громадян ВР скасувала постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України». В Україні було збережено перехід на «зимовий» час – 30 жовтня громадяни перевели стрілки годинників на годину назад.

25 січня 2012 року Кабінет міністрів відклав розгляд законопроекту «Про порядок обчислення часу на території України», яким пропонувалося встановити, що вся Україна знаходиться у другому часовому поясі, оскільки більша частина території країни знаходиться саме в цьому поясі.

За словами міністра надзвичайних ситуацій Віктора БАЛОГИ, причиною перенесення розгляду питання стала позиція віце-прем`єр-міністра, міністра інфраструктури Бориса КОЛЕСНІКОВА, який висловив думку, що Україна повинна бути в третьому часовому поясі, «щоб росіянам було зручно до нас їздити».

30 січня за результатами відповідних наради під головуванням прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА В.БАЛОГА повідомив, що законопроект про обчислення часу на території України ґрунтуватиметься на позиції уряду - цього року перейти на «зимовий» час і залишити Україну в другому часовому поясі.

"Доповідачі рекомендували: враховуючи, що Україна прийматиме чемпіонат Європи з футболу, для зручності іноземців цього року перейти на «літній» час. Після чого восени країна переведе стрілки на годину назад і за цим обчисленням часу житиме і далі. Ця позиція вчених та прем’єр-міністра про залишення в Україні другого часового поясу і ляже в основу законопроекту, що буде підготовлений та переданий на голосування до Верховної Ради", - зазначив В.БАЛОГА.