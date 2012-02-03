Україні обіцяють послаблення морозів

Завтра в Україні очікується послаблення морозів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі 17-22°, на Волині, Рівненщині та Луганщині до 26°, вдень 9-14°; у південних областях та на Закарпатті вночі 11-16°, вдень 4-9°; у Криму та на півдні Одещини вночі 6-11° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

В Україні, крім східних, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей та Криму, часом очікується сніг, подекуди хуртовини, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій областях місцями сильний сніг.

На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний та східний, 7-12 м/с, у південній частині, Карпатах, а вдень і в східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

У Київській області у суботу температура вночі 17-22°, вдень 9-14°. Часом сніг, місцями хуртовини. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. У Києві температура вночі 18-20°, вдень 10-12°.

