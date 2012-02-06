Кількість жертв морозів в Україні зросла до 122

В Україні за період сильних морозів від переохолодження померло 122 особи.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі МНС.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за 8 днів до лікувальних закладів України зі скаргами на обмороження чи переохолодження звернулися 2036 людини. З них 1591 – була госпіталізована. Померло в період сильних морозів 122, з них 12 – в лікарнях, 78 – виявили на вулицях, ще 32 – у домівках.