Івано-Франківщина і фонд Ахметова «Розвиток України» підписали меморандум щодо боротьби з туберкульозом

Івано-Франківська область та Благодійний фондом Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України» підписали меморандум про взаєморозуміння і співпрацю щодо реалізації програми Фонду «Зупинимо туберкульоз в Україні».

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання відбулася сьогодні в Івано-Франківській обласній державній адміністрації.

Документ підписали директор Фонду «Розвиток України» Анатолій ЗАБОЛОТНИЙ і головний лікар обласного фтізіо-пульмологічного диспансеру Любомир МАЛАФІЙ за участю голови ОДА Михайла ВИШИВАНЮКА.

А.ЗАБОЛОТНИЙ нагадав, що цей проект фінансується за підтримки Глобального фонду боротьби з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом і малярією. «Глобальний фонд доручив реалізувати з максимальною ефективністю цей грант, - додав А.ЗАБОЛОТНИЙ. - Івано-Франківська область нині займає 12 місце із захворювання на туберкульоз (нижчі показники від середнього в Україні). Проте за останні 6 місяців минулого року показники захворюваності дещо зросли. Тому перше, що ми хочемо зробити, це поліпшити діагностику, контролювати захворюваність, навчити лікарів і середній медичний персонал тощо. Загалом плануємо вкласти на реалізацію цього проекту близько одного мільйона доларів».

За його словами, «будь-які гроші не будуть ефективно використані, якщо на місцях для цього нема ні політичної волі, ні бажання до дії».

«Таку готовність тут ми бачимо, - наголосив керівник Фонду «Розвиток України». – Підписаний меморандум – це не просто такий собі «лист щастя». Тут чітко виписані всі кроки, виписані зобов’язання сторін: що повинна зробити область і що Фонд та в які терміни».

У свою чергу губернатор М.ВИШИВАНЮК запевнив, що область свої зобов’язання виконає повністю. «Все те, що підписано у цьому документі, в області буде виконуватись, можете не сумніватися», - наголосив він. За його словами, головне завдання «аби своєчасно виявити захворювання і надати своєчасну допомогу хворому».

Головний лікар обласного фтизіо-пульмологічного диспансеру Л.МАЛАФІЙ також повідомив, що нова діагностична лабораторія, яку надасть Фонд, зможе діагностувати туберкульоз за 12-14 днів, а не до двох місяців, як зараз.