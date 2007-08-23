Мадридські лікарі нагадуватимуть пацієнтам про операції за допомогою sms

В одній з клінік Мадрида, де близько 70 пацієнтів кожного місяця не приходять на операцію через забудькуватість, вирішили нагадувати хворим про майбутнє хірургічне втручання за допомогою sms-повідомлень, повідомляє електронна газета Madridiario.

"Багато пацієнтів просто забувають дату своєї операції і не приходять у лікарню, хоча їх час міг би бути використаний для інших пацієнтів і це дозволило б скоротити очікування хворих, - відзначає видання з посиланням на керівництво столичної клініки Сан-Карлос.

Відповідно до системи набору sms, розробленої центром інформатики Мадрида спільно з медустановами, пацієнти автоматично одержуватимуть повідомлення з нагадуванням про майбутню операцію за два дні до її початку. Якщо пацієнт не зможе з`явитися в указаний час, його попросять попередити персонал лікарні.

При цьому, як відзначає видання, в цілях конфіденційності в повідомленнях не згадуватиметься особиста інформація про пацієнта, за винятком його імені, щоб уникнути небажаного витоку даних у разі помилки з адресатом.

Корреспондент.net