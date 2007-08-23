Фіолетові овочі і фрукти рятують від раку

Пігменти антоцианини, що відповідають за синє і фіолетове забарвлення овочів, фруктів і ягід, перешкоджають розвитку раку товстої кишки.

Із такою заявою учені з Університету Огайо виступили на щорічних зборах Американського хімічного суспільства.

Дослідники під керівництвом Моніки Джусті протестували антиракові властивості екстрактів з різних продуктів, багатих антоцианинами.

На першому етапі учені визначали концентрацію екстракту, здатну уповільнити зростання раку товстої кишки вдвічі. Експерименти проводилися на культурі ракових клітин кишечнику. З`ясувалося, що найбільшою протираковою активністю володіли екстракти фіолетової кукурудзи, чорниці і чорноплідної горобини (аронії).

На наступному етапі дослідники вивчали протиракові властивості антоцианинів, одержаних з різних продуктів. Виявилось, що пігменти антоцианини, що містилися в редисці і чорній моркві, уповільнювали зростання ракових клітин на 50-80%. Ще більшим ефектом володіли пігменти фіолетової кукурудзи і чорноплідної горобини: вони не тільки повністю зупиняли зростання раку, але і знищували приблизно 20% ракових клітин, не впливаючи на здорові клітини.

На третьому етапі експерименти проводилися на щурах, страждаючих на рак товстої кишки. У їжу гризунів щодня додавали екстракти антоцианину, одержані з чорниці або чорноплідної горобини. З`ясувалося, що додавання цих речовин зменшувало симптоми розвитку ракової пухлини у щурів відповідно на 70% і 60%, в порівнянні з контрольною групою.

Результати дослідження свідчать, що пігменти антоцианини можуть захищати від деяких пухлин шлунково-кишкового тракту. Проте дослідники поки що не готові рекомендувати пацієнтам конкретні протиракові фрукти або овочі, повідомила Джусті.

За її словами, в природі існує більше 600 різних антоцианинів. Ученим ще належить з`ясувати, який вплив роблять на них ферменти травного тракту, і яким чином ці речовини засвоюються організмом людини, резюмувала Джусті.

Lenta.ru