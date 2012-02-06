До тимчасових пунктів обігріву звернулося 75 тисяч осіб
16:22, 06 лютого 2012Країна
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Працює 3261 пункт обігріву
З 27 січня цього року через різке похолодання до тимчасових пунктів обігріву на території України звернулося майже 75 тисяч осіб.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС України.
На сьогодні в Україні функціонує 3261 пункт обігріву.
Водночас в МНС зазначили, що за даними Міністерства охорони здоров’я, за останні 9 днів зі скаргами на переохолодження чи обмороження до лікувальних закладів України звернулися 2300 осіб. З них 1800 були госпіталізовані. Померло – 131.
"Судово-медична експертиза встановить, чи є переохолодження причиною смерті цих людей", - зазначили в МНС.
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