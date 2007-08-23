Кияни масово страждають від алергії

Амброзія - одна з найбільш алергенних рослин - пишно зацвіла по всьому Києву. Якщо кілька років тому її можна було відмітити лише на деяких ділянках, то зараз, затверджують екологи, ця трава займає мінімум 19 гектарів. І виною тому, вважають фахівці Інституту захисту рослин, є новобудови. Будинки, що саме будуються, в місті особливо засмічені цією травою. Адже амброзія розростається дуже швидко: одна рослина в рік дає до 10 тисяч насіння. Отже, боротися з нею вкрай складно.

Особливо негативний вплив робить пилок, що потрапив в організм, який може призвести до ряду алергічних захворювань. А до них схильні до 70 відсотків населення. Полінози можуть виявлятися сезонним нежитем, кон`юнктивітом, бронхіальною астмою, шкірною алергією, болем у суглобах і швидкою стомлюваністю.

Час цвітіння амброзії припадває на кінець липня, весь серпень, вересень і початок жовтня. Алергія, що викликається амброзією, поєднується з харчовою алергією на диню і банани, можлива також перехресна алергічна реакція на цвітіння соняшнику.

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