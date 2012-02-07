У гірських регіонах України існує загроза сходження лавин. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру МНС Микола КУЛЬБІДА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, за словами М.КУЛЬБІДИ, «на високогір`ї Карпат на сьогодні кількість снігу доволі велика. Висота сніжного покриву, залежно від фізико-географічних умов рельєфу, сягає 1 метра і більше. Таким чином є всі умови для того, щоб говорити про лавинну небезпеку».

Начальник Гідрометцентру особливо відзначив, що за таких умов не можна пересуватися у горах без супроводу фахівців.

Крім того, М.КУЛЬБІДА повідомив, що мінімальна температура у більшості регіонів України протягом 1-3 лютого сягала «мінус» 23-29º. При цьому у східних, північних, частково центральних областях і навіть у Криму вона опускалася до «мінус» 30-36º. Однак, за його словами, для України це не рекордні показники. За останній час найнижча температура була зафіксована у Луганську у 2006 році – «мінус» 42º. Тоді був найбільший період аномально низьких температур - сильні морози трималися протягом січня і лютого.

Цього року період похолодань був значно коротший. Уже 4-6 лютого температура повітря суттєво підвищилась на 10-17ºС. Потепління супроводжувалося достатньо сильними опадами, особливо у західних областях. Найбільша кількість опадів випадала у Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Київській областях, а також у Криму. Місцями кількість опадів перевищувала місячну норму. Таким чином сніговий покрив у цих регіонах досяг 25-42 см. У південній частині країни опади були незначними, наразі сніговий покрив складає 10-12 см. В інших областях сніговий покрив коливається у межах 20-52 см, у Карпатах сягає 80-100 см.