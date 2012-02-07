В акваторії Чорного та Азовського морів зіпсується погода

Впродовж 7-13 лютого очікується ускладнення погодних умов у південній частині та на акваторії Чорного та Азовського морів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Також в Гідрометцентрі нагадують, що 7-9 лютого в Україні морози поступово посиляться вночі до 19-24°, на сході та Прикарпатті до 28°, вдень до 12-19°, у південній частині та на Закарпатті вночі до 15-20°, вдень до 8-13°.

10-13 лютого очікується дуже холодна погода з температурою вночі 22-28°, у західних, північних та центральних областях місцями 30-34°, вдень 15-20° морозу.

7-8 лютого в Україні, крім північних областей, пориви вітру 15-20 м/с, у південній частині, на акваторії Чорного та Азовського морів 25-30 м/с, подекуди до 35 м/с, на Чорному морі висота хвиль 30-50 дм, швидке обледеніння суден, на Азовському морі подвижка, торошіння та стиснення льоду. 9-10 лютого вітер послабшає.