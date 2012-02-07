З початку року в Україні зареєстровано 2826 випадків кору

З початку року, станом на 6 лютого, в Україні зареєстровано 2826 випадків підозри захворювання на кір.

Як повідомляється на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України, найбільшу кількість таких випадків було зафіксовано у західних регіонах.

Зокрема, у Львівській області – 1315, Івано-Франківській – 795, Рівненській – 166, Закарпатській – 170, Тернопільській – 109 та Волинській - 80. У Києві було зареєстровано 22 випадки підозри захворювання на кір. На інших адміністративних територіях країни з початку поточного року реєструвались 169 поодиноких випадків підозри захворювання на кір.

У відповідь на запит УНІАН у прес-службі МОЗ зауважили, що кір не має визначеного епідеміологічного порогу. Про наближення до епідемії можна говорити лише у випадку, якщо на кір захворіє 1% населення країни. Тобто, для України ця цифра має складати близько 450 тис. осіб. Зараз можна говорити лише про “спалахи” хвороби на заході країни.

У МОЗ нагадують, що за період з 2000 по 2010 рр. спостерігалося два досить значних підйоми захворюваності - у 2001 р. (34,6 випадків на 100 тис. населення) та у 2006 р. (90,7 на 100 тис. населення). У 2011 році в Україні було зареєстровано 1333 випадки захворювання на кір (2,91 на 100 тис. населення).

У МОЗ зауважили, що питання знаходиться на контролі Держсанепідслужби України, яка з метою недопущення розповсюдження кору проводить повний обсяг протиепідемічних заходів, а саме: обмежено проведення масових заходів, проводиться медичне обстеження всіх контактних осіб. На адміністративних територіях Львівської області, де реєструється високий рівень захворюваності на кір, обмежено відвідування хворих в стаціонарах. Особи, які не щеплені або не мають відомостей про проведену імунізацію проти кору, не допускаються до навчального процесу.

На сьогодні відновлено навчання в навчальних закладах, де його тимчасово було призупинено у зв`язку з кором.

За даними офіційного сайту Європейського центру запобігання та контролю за інфекційними захворюваннями ECDC, станом на 1 грудня 2011 року в Європейських країнах було зареєстровано понад 31 тис. випадків кору в усіх групах населення - від немовлят (до 12 місяців) до дорослих - старше 50 років, зазначили у МОЗ.