Завтра в Україні значно похолодає

У середу, 8 лютого, в Україні значно похолодає.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вночі температура знизиться до 20-25° морозу, у східних областях та місцями на Прикарпатті – до 26-30°, вдень - 13-18° морозу; в Криму, Закарпатті та на півдні Одещини вночі - 13-18°, вдень - 6-11° морозу; на Південному узбережжі Криму вночі - 5-7°, вдень - 1-3° морозу.

На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, східний, 7-12 м/с, у південній частині, Донецькій області та в Карпатах пориви 17-22 м/с, в Криму та місцями в Херсонській області 25-30 м/с, на Херсонщині сильні пилові бурі.

У Київській області холодна без опадів погода з температурою вночі 20-25°, вдень - 13-18° морозу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

По м. Києву холодна без опадів погода з температурою вночі 20-22°, вдень - 14-16° морозу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.