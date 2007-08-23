Нова програма з протидії ВІЛ/СНІДу

Україна днями підписала з Глобальним фондом з питань боротьби зі СНІДОМ, туберкульозом та малярією угоду щодо фінансування нової програми з протидії ВІЛ/СНІД в Україні на 2007-2012 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив порт-фоліо менеджер проектів у Східній Європі та Центральній Азії Глобального фонду Андреас ТАМБЕРГ на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, фінансова допомога Україні може становити 151 млн. доларів. Він зазначив, що головними реципієнтами цієї допомоги є організації “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД”, та “Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні”.

А.ТАМБЕРГ повідомив, що для реалізації першої частини програми, яка діятиме з серпня 2007 по липень 2009 років, виділяється фінансування у розмірі 29,6 млн. дол., а потім буде ухвалено Глобальним фондом рішення про подальшу підтримку програми. В той же час він висловив стурбованість Глобального фонду з приводу того, що лише 2% передбачених в бюджеті коштів витрачено на виконання Національної програми протидії ВІЛ/СНІД в Україні і що досі не запроваджено метадонову замісну терапію.

У свою чергу виконавчий директор організації “Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні” Андрій КЛЕПІКОВ зазначив, що цей “грант - безпрецедентна відповідь на епідемію ВІЛ/СНІД”.

Він зазначив, що вже сьогодні за кошти Глобального фонду в Україні лікується 4541 пацієнт, що становить три чверті тих, хто проходить лікування в Україні. Він зазначив, що головним позитивним результатом цього “є зниження темпів приросту смертності від СНІД, тобто врятовані тисячі життів наших співвітчизників”.

За його словами, сьогодні епідемія ВІЛ/СНІД в Україні поширюється загрозливими темпами через брак відповідних профілактичних заходів, і тому гроші будуть спрямовуватись значною мірою на вирішення цієї проблеми. А.КЛЕПІКОВ повідомив, що до липня 2009 року планується охопити профілактичними послугами понад 250 тис. осіб з уразливих груп, з них 170 тис. споживачів ін’єкційних наркотиків.

Голова координаційної ради Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ/СНІД, Володимир ЖОВТЯК зазначив, що підписання цієї угоди відбулося завдяки скоординованим діям як урядових структур України, так і неурядових організацій.

Він зазначив, що завдяки коштам, які будуть виділені Глобальним фондом, ліками будуть забезпечені 5 тис. ВІЛ-позитивних громадян України, а також більше 27 тисяч людей ВІЛ-позитивних людей отримуватимуть послуги з догляду і підтримки.

Голова Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам Василь ПЕТРЕНКО підкреслив, що “цей грант є одним з найбільших від Глобального фонду, який затверджений для будь-якої країни Східної Європи та СНД”. Він зазначив, що фінанси цих грантів спільно із коштами, виділеними для виконання Національної програми протидії ВІЛ/СНІД в Україні, мають покращити ситуацію в Україні.

Він зазначив, що на сьогодні вже є позитивні результати, зокрема, кількість ВІЛ-позитивних людей, які отримують життєво необхідну антиретровірусну терапію, збільшилась із 140 осіб в березні 2004 року до майже 6 тис. на сьогодні.

В той же час голова правління Коаліції ВІЛ-сервісних організацій Наталія ПІДЛІСНА зазначила, що основний тягар боротьби з епідемією цих хвороб взяли на себе міжнародні організації та неурядові організації в Україні. За її словами, участь урядових організацій в Україні є досить незначна. “Держава не виконує своїх зобов’язань”, - сказала вона. За її словами, на цю мету взято позику Світового банку, “але незрозуміло, чи він взагалі витрачається”.

Вона зазначила, що проблемою є постійна зміна урядів України, і кожен наступний уряд не виконує зобов’язання попереднього.

За даними представника Об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІД Вінея САЛДАННА, в Україні рівень поширення ВІЛ-інфекції є досить серйозним. Він зазначив, що вже зареєстровано 114 тис. ВІЛ-інфікованих. Між тим він вважає, що це офіційна цифра, а за неофіційними даними - 1,4% населення України живуть з ВІЛ/СНІД.