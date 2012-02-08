Обережно: глютен

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до статті 38 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» (щодо інформування громадян про відсутність глютену у харчових продуктах)».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 353 із 404 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законопроектом передбачено заборонити обіг харчових продуктів, етикетування яких не відповідає цьому закону та відповідним технічним регламентам. Усі харчові продукти, що перебувають в обігу в Україні, етикетуються державною мовою України та містять у доступній для сприймання споживачем формі інформацію про відсутність у харчових продуктах глютену, що відображається на етикетці харчового продукту написом «не містить глютену». При цьому, відсутністю у харчових продуктах глютену вважається, якщо вміст глютену в харчовому продукті не перевищує 20 ppm (мг/100г) від загальної маси продукту в одиниці упаковки.

В пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що на сьогодні в Україні за попередніми оцінками живуть приблизно 500 000 осіб, які страждають на недіагностовану целіакію (глютенову ентеропатію).

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Целіакія - аутоімунне захворювання, яке вражує тонку кишку у генетично схильних до цього осіб внаслідок повного харчового несприйняття глютену (клейковини) – тобто, деяких білків злакових рослин (насамперед, пшениці, жита, ячменю, вівса) – і яке вимагає постійного дотримання дієти з повним виключенням з раціону всіх продуктів, що містять глютен.