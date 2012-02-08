Пік морозів очікується наприкінці поточного тижня, заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав: «Гідрометцентр уточнив прогноз і попереджає, що пік морозів очікується на кінець поточного тижня. Тому всі, кому я доручав вирішення цієї проблеми, повинні ще більше мобілізуватися».

За словами прем’єра, він дасть доручення провести селекторну нараду з керівниками регіонів і «спитати з тих, у кого в регіоні найбільші ризики, і максимально врахувати пропозицію щодо допомоги регіонам у зв’язку із аномальними морозами».

«Насправді, все залежить від того, як на землі, у конкретному місті, селищі поставлена справа, наскільки підготовлені і не байдужі працівники, як практично надають допомогу людям. Хто як діяв у цій екстремальній ситуації, ми обов’язково і принципово оцінимо згодом. Зараз головне - дійти до кожного громадянина, який потребує допомоги, врятувати людей», - наголосив М.АЗАРОВ.