В Україні знеструмлено понад 130 населених пунктів

Протягом дня 7 та в ніч на 8 лютого внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 134 населених пунктів в АР Крим, а також в Одеській і Херсонській областях.

Як повідомляє прес-служба Міністерства надзвичайних ситуацій України, зокрема, у Криму без електропостачання залишилися 108 населених пунктів, у Херсонській області - 11, в Одеській – 15.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Для забезпечення доставки аварійно-відновлювальних бригад до місць проведення робіт у важкодоступних районах АР Крим від МНС залучено 9 одиниць техніки високої прохідності.