Завтра в Україні збережеться холодна погода
13:17, 08 лютого 2012Країна
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Завтра в Україні збережеться холодна без опадів погода, лише на Закарпатті місцями невеликий сніг.
Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі 21-26° морозу, на Прикарпатті до 30°, вдень 13-18° морозу; у південній частині вночі 18-23°, вдень 10-15° морозу; на Закарпатті вночі 12-17°, вдень 7-12° морозу; на Південному узбережжі Криму вночі 10-13°, вдень 1-6° морозу.
На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с, у Криму окремі пориви 15-20 м/с.
У Київській області у четвер очікується температура вночі 21-26°, вдень 13-18° морозу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. У Києві температура вночі 21-23°, вдень 14-16° морозу.
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