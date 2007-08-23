Медики назвали продукти, які захищають зір

Діти, народжені раніше терміну, мають високий ризик розвитку сліпоти і ретинопатії, але добавки жирної кислоти омеги-3 можуть врятувати зір немовлят.

Ретинопатія cприяє втраті кровоносних судин в очах - при цьому захворювання сітківка не одержує достатньо кисню, і зір погіршується.

Шведські офтальмологи академії Sahlgrenska і військово-медичної школи Гарварду (США) вивчили ефекти збагачені омегою-3 і омегою-6 продуктів на прикладі лабораторних мишей. Як виявилось, високе споживання цих поживних речовин скорочувало втрату кровоносних судин.

Це відбувалося за рахунок збільшеного постачання кисню і завдяки зниженню запальних процесів. Найголовніше джерело омеги-3 - риб`ячий жир, а омега-6 міститься в соняшниковій і кукурудзяній олії. Лікарі вважають, що вживання таких продуктів допоможе захистити не тільки дитячий зір, але і запобігти різним очним хворобам у дорослих.

Podrobnosti.ua