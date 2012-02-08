В Україні від переохолодження загинули 112 чоловік

В Україні від переохолодження, за уточненими даними, загинули 112 чоловік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів міністр охорони здоров`я Олександр АНІЩЕНКО.

«Суть така: ми для себе поставили завдання, а чи правильно ми ставимо діагноз померлим від переохолодження… Адже ті, хто помер від переохолодження на вулиці, в приміщеннях, вони надходять до бюро судово-медичної експертизи. На сьогодні у нас уточнена цифра – 112», - сказав О.АНІЩЕНКО.

Міністр підкреслив, що в регіонах проводяться перевірки даних про кількість померлих від переохолодження. Водночас він зазначив, що число померлих від переохолодження вже завтра може бути вище.

Крім того, за словами О.АНІЩЕНКА, із 112 загиблих від переохолодження 17 чоловік померли в лікувальних установах. «У 2006 році у нас померло (від переохолодження – УНІАН) близько 4900 чоловік. Тому найголовніше - не змагатися з цифрами, а старатися, щоб ці цифри були меншими, тому що за кожною цифрою - життя людини», - наголосив міністр.

Кажучи про забезпеченість продуктами пунктів обігріву, О.АНІЩЕНКО зазначив: «Ми не можемо обіцяти чай, ще й з варенням або з медом. Ми обіцяємо гарячу воду – кип`яток».