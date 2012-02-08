Аніщенко пояснив, чому стільки померло від переохолодження

Міністр охорони здоров`я України Олександр АНІЩЕНКО пояснює «добре працюючою статистикою» той факт, що в Україні від переохолодження у період аномальних морозів померло значно більше людей, ніж у європейських країнах і Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я можу сказати, що наші люди не слабкіші за інших, ніж наші російські друзі і брати, не слабкіше, ніж у Європі. Я не можу сказати, чому так (зареєстровано більшу кількість смертей від переохолодження – УНІАН), але я хочу сказати, що, на жаль, у нас добре працює статистика. Я можу назвати одну з причин те, що у нас добре працює статистика. Це я можу сказати чітко», - сказав О.АНІЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні О.АНІЩЕНКО заявив, що в Україні від переохолодження, за уточненими даними, загинули 112 чоловік.

6 лютого прес-служба Міністерства надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Міністерства охорони здоров`я повідомляла, що в Україні від сильних морозів померли 135 осіб.

8 лютого міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА доручив відповідним службам МНС ретельно перевірити всю наявну інформацію про загибель людей у період аномально низьких температур.