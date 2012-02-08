Янукович сказав, як захистити людей від холодів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на важливості координації зусиль усіх відповідальних міністерств, інших органів влади та аварійно-рятувальних служб, яка має спрямовуватися на захист людей від холодів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, про це він сказав під час робочої зустрічі з міністром надзвичайних ситуацій Віктором БАЛОГОЮ.

«Треба до останнього морозного дня тримати ситуацію під контролем. Збереження життя і здоров’я людей, запобігання інцидентам – це на сьогодні головне завдання», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

В.БАЛОГА доповів главі держави про дії МНС в умовах аномально низьких температур повітря та погіршення погоди в Україні.

Зокрема, міністр повідомив про настання другої хвилі похолодання в країні, яка, за прогнозами фахівців, викличе подальше посилення морозів, хуртовини та снігові заметілі. У зв’язку з тим мова йшла про дії урядового Оперативного штабу, регіональних підрозділів МНС і рятувальних сил щодо запобігання можливим надзвичайним ситуаціям на об’єктах інфраструктури і життєзабезпечення, порятунку і надання допомоги людям.

В.БАЛОГА докладно поінформував Президента про характер взаємодії МНС з іншими центральними і місцевими органами влади, комунальними і аварійними службами. «Робиться все необхідне, щоб уникнути збільшення людських втрат, не допустити критичних інцидентів у житловому секторі та на промислових об’єктах”, - запевнив міністр. Він також повідомив, що цієї п’ятниці звітуватиме про виконану роботу та її результати перед Верховною Радою України.

За інформацією прес-служби Президента, після зустрічі В.БАЛОГА сказав: «Я звітував, як працюють системи життєзабезпечення на всій території України. Доповів, як працює місцева влада, міністерства. Президент задоволений результатами роботи».