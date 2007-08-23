Чорний хліб захищає від гіпертонії

Жінки, дієта яких містить багато страв із муки грубого помелу, рідше страждають від підвищеного артеріального тиску. Учені встановили, що тривале вживання таких видів їжі знижує ризик розвитку гіпертонії протягом подальшого десятиліття.

Корисний вплив на серцево-судинну систему, що знижує ймовірність розвитку інсульту, має вівсяна каша, висівки, попкорн, чорний хліб, і так звані сірі сорти рису.

Доведено, що клітковина й інші харчові продукти, якими рясніють приведені види страв, знижують рівень холестерину, зменшують запалення і покращують функцію судинної стінки. До такого висновку прийшли учені з Гарвардського університету Бостон (США) на підставі довготривалого спостереження 40000 жінок-медпрацівників, яке почалося 1992 р. минулого століття. Дослідники радять для профілактики гіпертонії обмежити споживання макаронів, білого хліба й інших продуктів небагатих рослинною клітковиною.

Таким чином, харчові волокна (клітковина) корисні не лише для кишечнику як засіб боротьби із запорами, але й виступають у ролі ангела-охоронця в боротьбі із захворюваннями серця і діабетом. Вам не потрібно запихати в себе велику кількість несмачної їжі. Для здоров`я достатньо 20-35 грамів клітковини на день. Волокна корисні не лише для нижньої частини тіла, але і для верхньої – вважають дієтологи. Клітковина корисна всьому організму від маківки до п`ять.

За даними учених з університету штату Массачусетсу (США), вживання клітковини знижує кількість С-реактивного білка в крові, який є передвісником інсульту і діабету. Вживання борошняних виробів грубого помелу, які містять значну кількість нерозчинної клітковини, підвищує чутливість тканин до інсуліну, що дозволяє запобігти розвитку цукрового діабету другого типу. Учені роблять акцент на тому, що саме фрукти і овочі, а не харчові добавки є кращим джерелом клітковини.

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