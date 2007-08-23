Земля під загрозою глобальних епідемій

Планетою швидше, ніж будь-коли, розповсюджуються інфекційні захворювання, унаслідок чого загроза глобальних епідемій стає все більш реальною. Про це йдеться у щорічній доповіді Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ).

Згідно з даними ВООЗ, з 1970-х років у світі з`явилося 39 нових захворювань, а за останні п`ять років було зареєстровано понад 1100 спалахів епідемій, зокрема холери, поліомієліту та пташиного грипу.

Експерти також зазначають, що йиовірність появи і розповсюдження нової пандемії збільшується через значну кількість світових пасажирських авіаперевезень: щорічно перельоти здійснюють близько 2,1 млрд. осіб.

"Було б вкрай наївним і необачним вважати, що більше не виникне захворювань, таких як СНІД, лихоманка Ебола або пташиний грип", - йдеться у доповіді. Тому ВООЗ закликає всі країни світу до співпраці у боротьбі з епідеміями.

Організація охорони здоров`я просить не приховувати інформацію про спалахи захворювань, а також обмінюватися даними про нові віруси і засоби боротьби з ними. Інакше, нова пандемія може стати загрозою не тільки для життя людей, але для світової економіки і політичної стабільності.

http://www.who.int