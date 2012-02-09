В п’ятницю, 10 лютого 2012 року, відбудеться засідання Клубу соціальної журналістики фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» на тему «Що робити, якщо у близької людини виявили рак». Тематика майстер-класу обумовлена проблемою впровадження в українських лікувально-профілактичних закладах інформаційних ресурсів для пацієнтів з онкологічними захворюваннями та їх близьких, психотерапії онкологічних захворювань, та присвячена Міжнародному дню боротьби з раком 4 лютого та Міжнародному дню онкохворої дитини 15 лютого. Подія відбудеться в рамках проекту фонду «Рак виліковний. Своєчасна діагностика та лікування онкологічних захворювань».

Доповідачі:

Сара Доши (Sarah DAUCHY) (Франція) – Президент Федерації онкопсихологів Франції, керівник відділення психоонкологіі в Інституті Густава РУСІ(l’Institut Gustave ROUSSY) - одного з найбільших онкологічних центрів Європи, який знаходиться біля Парижа. Доктор С. Доши – головний спеціалістФранції в галузі інформування пацієнтів і психологічної підтримки.

Андрій Курков (Україна) – письменник, його романи перекладені на 33 мови, співавтор брошури «Якщо у близької Вам людини виявили рак?».

Крістіан Каррер (Франція) – президент Фонду AICM, кореспондент Національного Інституту Раку Франції в Україні з 2005 року.

Костянтин Яриніч (Україна) – лікар - онколог, головний лікар комунального закладу «Кіровоградський обласний онкологічний диспансер».

Вікторія Миколаюк (Україна) – керівник програм та проектів фонду Ріната Ахметова «Розвиток України».

Коли людина дізнається, що в неї або у когось із найближчого оточення виявили онкозахворювання, це призводить до емоційного шоку. І коли потім лікар-онколог переходить до питання про лікування, хвора людина та її родина не завжди думають про те, щоб поставити правильні запитання і поцікавитися, як це лікування буде протікати, як воно може вплинути на стан здоров`я і повсякденне життя. Сучасне комплексне лікування онкологічних захворювань (оперативне лікування, хіміотерапія, променева терапія) викликає страх через те, що пацієнт не знає до чого готуватися, чекає серйозних побічних ефектів, втрати волосся, ваги, апетиту, проблем з травленням і виникнення страшної втоми та інших ускладнень. І навіть якщо ці труднощі прийдуть, потрібно знати, як до них підготуватися і пристосуватися в своєму повсякденному житті, щоб зуміти їх краще витримати. У нас з`являється впевненість у боротьбі, коли ми знаємо, як пройти випробування і з чим боремося. Мета створення інформаційних ресурсів для пацієнтів в кожному лікувально-профілактичному закладі полягає в простому поясненні того, з чого складається лікування, як воно відбувається і як жити повсякденним життям під час лікування, що є фундаментальним у боротьбі проти раку.

Успіх в лікуванні онкологічних захворювань багато в чому залежить від психологічного та емоційного стану пацієнта, від його віри у свої сили, готовності співпрацювати з лікарями. Значну роль у формуванні оптимістичного відношення пацієнта до своєї хвороби та обраного лікарями курсу лікування відіграють рідні та близькі хворого. Саме сім’я стає головним помічником для хворого та лікарів у боротьбі зі страшною недугою і часто відіграє вирішальну роль в успішному лікуванні раку.

Запрошуємо представників ЗМІ взяти участь у події.

Адреса: вул. Волоська 8/5, 4-й корпус Києво-Могилянської академії, навчальна аудиторія проекту «Журналістика цифрового майбутнього» (цокольний поверх навчального корпусу).

Дата та час проведення: 10.02.2012р. 10.00-13.00.

Акредитація за телефонами: 044 502 52 12; 050 347 59 30.

Довідка:





* Проект «Рак виліковний. Своєчасна діагностика і лікування онкологічних захворювань» – перший і єдиний в Україні масштабний всеукраїнський проект з підтримки державної системи надання допомоги онкологічним хворим. Цей проект – це найбільша інвестиція у розмірі 315 млн. грн. У розвиток державної онкологічної служби України. Проект спрямований на створення умов для ефективної роботи державної онкологічної служби та поліпшення якості діагностики та лікування онкохворих за допомогою сучасного обладнання та впровадження передового досвіду лікування раку. Мета проекту запровадити світовий рівень діагностики та лікування онкологічних захворювань в Україні.

* Клуб соціальної журналістики – ініціатива фонду Ріната Ахметова «Розвиток України». Клуб створений у 2007 році і об`єднує журналістів, які висвітлюють соціально важливі теми.

* Міжнародний Фонд AICM – з 2004 року знаходиться на стороні лікарів і пацієнтів в боротьбі проти раку, епілепсії і хвороб, якістосуються більшості населення, налагоджуючи медичне співробітництво України з іншими європейськими країнами і, головним чином, з Францією.

За даними Міністерства охорони здоров’я проблема раку - найважливіша проблема охорони здоров`я України, актуальність якої визначається стійким зростанням ураження населення, трудністю своєчасної діагностики, значною вартістю і складністю лікування, високим рівнем інвалідизації і летальності хворих. Рак, як причина смерті, займає друге місце в структурі смертності населення України і разом з серцево-судинними захворюваннями визначає рівень здоров`я нації. Ризик захворіти на рак в Україні має кожен 3 чоловік та кожна 5 жінка, до 30 % хворих - особи працездатного віку. На обліку онкологічних установ перебуває близько 1 мільйона хворих, щорічно реєструється понад 160 тисяч нових випадків раку (470 випадків щодня) і більше 85 тисяч осіб помирають від цього захворювання (250 смертей від раку щодня), серед захворівших понад 1200 дітей. За прогнозними оцінками до 2020 року рівень захворюваності на злоякісні новоутворення в країні досягне 180 тисяч нових випадків, тобто збільшиться на 15%.