МОЗ - за збільшення зарплати сільських лікарів на 50%

Міністерство охорони здоров’я ініціюватиме збільшення зарплати сільських лікарів на 50%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, про це міністр охорони здоров`я Олександр АНІЩЕНКО повідомив під час засідання Комісії з працевлаштування випускників 2012 року, яке відбулося у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця.

Він привітав випускників із розподіленням на перше місце роботи: "Сьогодні ви обираєте шлях на все життя. І скоро відчуєте, наскільки ваша професія потрібна людям. Ми вас чекаємо і сподіваємося, що з вашим приходом будуть впровадженні нові технології, розвиватиметься система охорони здоров`я".

Міністр також зазначив, що держава готує ряд стимулів для лікарів, які будуть працювати у сільській місцевісті.

"Зараз МОЗ готує проект постанови Кабміну про збільшення заробітної плати сільських лікарів первинної ланки на 50%. Крім цього, ми пропонуємо нашим регіональним колегам підготувати так званий пакет "місцевих стимулів", у першу чергу – забезпечити лікарів житлом", – зазначив міністр.

О.АНІЩЕНКО також повідомив, що в пілотних регіонах запроваджена нова форма оплати медикам первинної ланки: крім ставки, планується запровадження надбавок і різноманітних доплат за об’єм та якість виконаної роботи.

Перед початком розподілу студентів О.АНІЩЕНКО поспілкувався із ректором університету Віталієм МОСКАЛЕНКОМ та членами розподільчої комісії щодо рівня умов проживання, які чекають на молодих лікарів у регіонах. «Випускники звикли до нормальних умов проживання, і наша мета - забезпечити їх не гіршими умовами на їхніх нових місцях роботи», – додав він.